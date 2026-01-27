Кубанские депутаты обсудили краевой Устав

В Краснодарском крае прошли парламентские слушания по проекту закона о внесении изменений в Устав региона под председательством руководителя Законодательного собрания Юрия Бурлачко. В обсуждении приняли участие представители Контрольно-счетной палаты края, органов исполнительной власти, прокуратуры, Управления Минюста России по региону, а также члены Совета молодых депутатов.

По словам господина Бурлачко, изменения вызваны развитием федерального законодательства и накопленным опытом работы органов власти края. Он отметил, что корректировка Устава станет начальным этапом масштабной работы по приведению региональных нормативных актов в соответствие с актуальными требованиями, при этом потребуется внести поправки в не менее полусотни краевых законов.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности Андрей Горбань представил подготовленные поправки. Предлагается уточнить терминологию: «вопросы местного значения» заменяется на «вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения», «представительный орган местного самоуправления» — на «представительный орган муниципального образования». Законопроект также уточняет порядок представления сведений о доходах, расходах и имуществе губернатором края и временно исполняющим его обязанности, а постановления и распоряжения губернатора должны издаваться в пределах компетенции должностного лица или администрации края.

Проект предусматривает наделение Контрольно-счетной палаты права законодательной инициативы в региональном парламенте и закрепление в Уставе существования федеральной территории «Сириус» на территории края.

Юрий Бурлачко предложил одобрить изменения и направить законопроект на рассмотрение очередной сессии ЗСК в первом чтении в январе, с последующим утверждением в целом на февральской сессии.

Вячеслав Рыжков