В Ставрополе полицейские расследуют травмирование подростка от самодельной петарды

В Ставрополе 12-летний школьник получил ссадины лица и руки после взрыва пиротехнического изделия, которое он нашел по дороге из школы и принес домой. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По информации ведомства, мать мальчика обратилась в дежурную часть третьего отдела полиции с заявлением о том, что в квартире произошел хлопок, из-за которого пострадал ее сын.

Полицейские установили, что накануне днем подросток обнаружил в снегу игрушечную пиротехнику, поместил находку в портфель и доставил ее домой. Во время игры изделие взорвалось. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал о том, что глава города Иван Ульянченко сообщил о травмировании школьника от взрыва игрушки-гранаты.

Валентина Любашенко