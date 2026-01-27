В Таганроге за 14 млн рублей модернизируют причал для приема судов «Метеор-120Р»

Для приема судов «Метеор-120Р» в Таганроге за 14 млн руб. модернизируют плавучий причал №9. Электронный аукцион объявило ФГУП «Росморпорт». Соответствующая информация опубликована в единой информационной системе в сфере закупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заявки на участие в тендере принимаются до 30 января, итоги будут подведены 6 февраля 2026 года.

Согласно проекту договора, модернизация причала должна быть проведена в течение 40 календарных дней с момента приемки подрядчиком плавучего объекта, но не позднее 25 марта 2026 года.

Плавучий причал №9 проекта 486 в районе Южного мола морского порта Таганрог был построен в 2023 году.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», скоростной водный маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог будет запущен в 2026 году. Перевозки будет осуществлять судоходная пассажирская компания «Дон», которая использует скоростные суда на подводных крыльях «Валдай 45Р-18» и оборудованный для морских условий «Метеор-120Р».

Наталья Белоштейн