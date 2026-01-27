СКЖД инвестировала 6,5 млрд рублей в обновление путей в 2025 году
6,5 млрд руб. инвестировано в обновление путевого хозяйства на СКЖД в 2025 году. За 12 месяцев на Северо-Кавказской магистрали капитально отремонтировали 67,3 км железнодорожного полотна и заменили рельсы на 99,3 км пути. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Фото: пресс-служба СКЖД
Основные работы были выполнены в Краснодарском крае на перегонах Ахтырская—Эриванский, Бурсак—Выселки, Орловка-Кубанская—Староминская, Навагинская—Пшиш, Индюк—Кривенковская. В Ростовской области работы провели на перегонах Миллерово—Тарасовка, Блокпост №1352—Батайск, Кадамовка—Усть-Донецкая, Миллерово—Тарасовка, Хутуны—Куберле, Зимовники—Хутуны, на станции Высочино.
На территории Ставропольского края специалисты выполнили работы на перегоне Благодарное—Большевистская Искра. В Республике Дагестан — между станциями Араблинский—Белиджи, Разъезд №8—Олейниково, Стодеревская—Ищерская, Белиджи—Самур, Артезиан—Разъезд №11.
«Обновление железнодорожного полотна позволяет улучшить техническое состояние пути и способствует повышению скорости и безопасности движения поездов по Северо-Кавказской магистрали»,— говорится в сообщении.