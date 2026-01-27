Каратисты КБР завоевали золото и серебро в соревнованиях Moscow Open
Каратисты из Кабардино-Балкарии завоевали золотую и серебряную медали на международном турнире по киокусинкай Moscow Open в Москве. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы КБР.
Фото: Пресс-служба правительства КБР
В соревнованиях участвовали более 700 спортсменов из 15 стран. Республику представили двое бойцов, которые добились успеха в своих категориях.
Аскер Шаов стал чемпионом среди юношей 14-15 лет в весе до 65 кг, завоевав золотую медаль. Алихан Сижажев занял второе место в мужской категории до 80 кг, получив серебряную награду.