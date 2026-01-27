Жителю Анапы грозит лишение свободы за кражу смарт-часов

В Анапе задержали 50-летнего мужчину, причастного к краже «умных часов» в одном из салонов оргтехники. Об этом сообщили в ОМВД города-курорта.

По данным полиции Анапы, инцидент произошел в конце января текущего года. Мужчина похитил с витрины смарт-часы, предварительно сорвав с них магнитный датчик. Украденные часы анапчанин передал своему сообщнику для последующего выноса из салона техники. Правоохранительные органы выяснили, что житель города познакомился с соучастником преступления непосредственно перед посещением магазина электроники.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, которым оказался ранее не судимый местный житель. Спустя несколько дней поисков мужчину распознала система «Купол» на одной из улиц Анапы. Его задержали и доставили в дежурную часть. Личность сообщника устанавливается правоохранителями.

В отношении жителя Анапы возбудили уголовное дело по статье о краже. Установлено, что он нанес ущерб салону оргтехники на сумму более 23 тыс. руб. В ОМВД города-курорта пояснили, что за совершение данного преступления мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

София Моисеенко