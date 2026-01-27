В Калаче-на-Дону у браконьеров изъяли 1,7 тонны рыбы, в том числе краснокнижной

В Волгоградской области полиция совместно с представителями УФСБ и Росрыболовства пресекла деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным выловом, перевозкой и реализацией рыбы, включая ее краснокнижные виды. Правоохранители изъяли 1,7 тонны биоресурсов на сумму около 5 млн руб., в том числе 1157 особей шемаи и стерляди. Об этом сообщили в полиции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под Волгоградом силовики накрыли браконьерский цех по переработке рыбы

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области Под Волгоградом силовики накрыли браконьерский цех по переработке рыбы

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По предварительным данным, 47-летняя жительница Калача-на-Дону и ее 34-летний супруг организовали у себя дома цех по переработке и хранению рыбы. Они привлекли к деятельности четырех местных браконьеров в возрасте от 37 до 54 лет, двое из которых ранее уже были судимы. Подельники поставляли сырье, вялили и коптили рыбу, после чего продавали ее оптом и в розницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли четыре незарегистрированные лодки с подвесными моторами, три транспортных средства, восемь рыболовных сетей, а также сотовые телефоны и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ, предусматривающей незаконное предпринимательство в сфере рыболовства. Фигуранты находятся под домашним арестом.

Марина Окорокова