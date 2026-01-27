На Дону налоговый вычет за фитнес-услуги получили три тысячи человек

В Ростовской области налоговый вычет по расходам за физкультурно-оздоровительные услуги за 2024 год получили более трех тысяч налогоплательщиков. Сумма возвращенного налога составила более 105 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2026 году в перечень физкультурно-спортивных организаций включены 87 фитнес-центров с возможностью оформить налоговый вычет.

В ведомстве отметили, что вычет предоставляется жителем региона, уплатившим НДФЛ за годовой абонемент в спортзал, но в пределах общего лимита. С 2024 года он составляет 150 тыс. руб.

С 2026 года, кроме личных занятий и занятий детей, вычет предоставляется налогоплательщикам, оплатившим занятия спортом для своих родителей-пенсионеров.

Наталья Белоштейн