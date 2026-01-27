На Ставрополье построят более 240 частных домов через счета эскроу

Ставропольцы активно строят частные дома по новой схеме с эскроу-счетами. Федеральный закон ввел этот механизм 1 марта 2025 года, и регион лидирует в его внедрении, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Министр строительства и архитектуры края Андрей Уваров отметил, что за десять месяцев с марта 2025 года жители возвели 43 дома и заключили свыше 240 договоров подряда. Деньги заказчика банк блокирует на эскроу-счете до полной сдачи объекта и регистрации в Росреестре, что исключает риски мошенничества или банкротства подрядчика. Застройщики получают кредит под залог этих средств и тратят их на стройку, а взаимодействие с клиентами проходит онлайн через платформу строим.дом.рф.

Сейчас в крае работают 250 застройщиков по этой системе. По России платформа строим.дом.рф фиксирует 1,3 млн кв. м ИЖС под эскроу, средний дом — 110 кв. м, строят 7 месяцев за 6,9 млн рублей. Ставрополье впереди в СКФО: за январь-ноябрь 2025 года ввели 1,1 млн кв. м индивидуального жилья в нацпроекте «Инфраструктура для жизни», годовой план — до 3 млн кв. м. Андрей Уваров подчеркивает: механизм минимизирует риски для всех, граждане защищены государством, подрядчики получают дешевые кредиты.

Рост популярности такого формата объясняют борьбой с недобросовестными строителями — случаи обмана фиксировали и в крае. Платформа упрощает поиск подрядчиков, контроль и отчетность. В 2026 году ожидают дальнейший подъем: регион перевыполнил план по жилью на 45%, ввел 1,8 млн кв. м за 2025 год. Это укрепляет рынок ИЖС на фоне стагнации рынка многоквартирного строительства, характерного для периодов экономического кризиса.

Станислав Маслаков