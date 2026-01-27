На Ставрополье в СИЗО отправили подозреваемого в хищении 22 млн рублей у ФАДН

Постановлением Ессентукского городского суда подозреваемый в хищении 22 млн руб. из бюджета Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) по Северо-Кавказскому федеральному округу, Республике Крым и городу Севастополю заключен под стражу на один месяц и 27 суток — до 21 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, бывший начальник ФАДН с ноября 2023 года по сентябрь 2025 года заключил договоры на аренду помещений, уборку и автотранспортные услуги на 22 млн руб., что значительно выше рыночных цен на аналогичные услуги.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Наталья Белоштейн