В Махачкале возбудили дело об истязании несовершеннолетнего

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктом «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Об этом сообщили в СУ СК России по республике.

По версии следствия, 23 января подозреваемый находился по месту своего жительства и умышленно причинил несовершеннолетнему физические и психические страдания. Мужчина наносил ребенку множественные удары по спине и голове неустановленным предметом, понимая, что потерпевший в силу возраста находится в беспомощном состоянии и не может оказать сопротивления.

В настоящее время следователь проводит комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательств.

Валентина Любашенко