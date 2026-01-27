В Котельникове впервые в России восстановили жилой дом после взрыва газа

В Котельникове впервые в России отремонтировали разрушенную после взрыва газа пятиэтажку по ул. Родина, 1. 23 октября 2023 года на пятом этаже дома взорвалась газовая колонка в одной из квартир, после чего она и соседняя квартира загорелись. Недавно жильцам этого подъезда разрешили вернуться домой, сообщили в госжилинспекции Волгоградской области.

Фото: Госжилинспекция по Волгоградской области

Как отметили в ведомстве, данный случай реконструкции разрушенного дома был первым в российской практике. Обычно после подобных инцидентов дом признают аварийным, а затем сносят.

В пятиэтажке на ул. Родина, 1 во время восстановительных работ укрепили несущие элементы и кровлю, заменили перекрытия, произвели отделку квартир и мест общего пользования.

Известно, что после взрыва на верхних этажах дома вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек. В результате происшествия погиб владелец квартиры, ставшей эпицентром взрыва. Позже в больнице скончался 27-летний мужчина.

Марина Окорокова