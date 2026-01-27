Годовая инфляция на Дону снизилась на 5,9%

В Ростовской области в декабре 2025 года годовая инфляция снизилась до 5,9%, но осталась выше, чем в целом по стране (5,6%). Базовая инфляция в регионе в конце года снизилась на 1,1% — до 6,2%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

За год цены на чай, кофе и какао выросли на 17,8%, продукты питания и кондитерские изделия — 12,2%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 11,7%, рыбопродукты — на 11%. В то же время яйца подешевели на 27,8%. Третий месяц подряд наблюдается снижение стоимости сахара, что связано с увеличением его предложения в магазинах.

В декабре в Ростовской области годовой рост цен на непродовольственные товары замедлился до 2,9%, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем месяце, когда он составлял 3,5%.

За год стоимость моторного топлива выросла на 10,8%, цены на печатную продукцию увеличились на 10,2%, а медицинские товары подорожали на 7,7%. В то же время инструменты и оборудование стали дешевле на 10,7%.

В декабре в Ростовской области годовой прирост цен на услуги ускорился до 8,7% по сравнению с 8,5% в предыдущем месяце.

В тот же период на 12,4% подорожали медицинские услуги, на 12,2% — образовательные, на 12,1% — бытовые, на 9,2% — жилищно-коммунальные услуги и аренда. Также подорожали услуги пассажирского транспорта.

В декабре в Ростове-на-Дону было зафиксировано первое за два года повышение стоимости проезда в городских автобусах. Это связано с увеличением расходов перевозчиков на обслуживание автопарка. В целом за год услуги общественного транспорта подорожали на 9%.

При этом жителям региона стали доступнее зарубежные поездки. Цены на них снизились на 3,7%.

В целом по России в декабре 2025 года годовая инфляция замедлилась до 5,6% после 6,6% в ноябре. По прогнозам аналитиков, в 2026 году инфляция опустится до 4-5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.

Наталья Белоштейн