Инвестиции в жилищное строительство Ростова превысили 558 млрд рублей за год

Объем капитальных вложений в строящееся жилье Ростова-на-Дону в декабре 2025 года составил 558,6 млрд руб., что на 25,3% превышает показатель годичной давности. Данные предоставила аналитическая система «Домострой Профи» портала Domostroydon.ru.

По информации аналитиков, за год рейтинг районов города по привлечению капитала кардинально изменился. В декабре 2024 года лидировал Советский район, за ним располагались Кировский и Первомайский. К декабрю 2025 года Первомайский район совершил мощный рывок, переместившись с третьей позиции на первую и собрав почти в два раза больше средств, чем любой другой район. Октябрьский и Ленинский районы, ранее занимавшие средние позиции, вошли в тройку лидеров, вытеснив Советский и Кировский на четвертое и пятое места.

Первомайский район удерживает безоговорочное лидерство: в него направили 166,7 млрд руб. — на 129% больше, чем в декабре 2024 года. Октябрьский район демонстрирует второй по величине годовой прирост — капитальные вложения выросли на 40,1% до 89,1 млрд руб. Ленинский район показал самый высокий рост цен на 30,5% и увеличил приток средств на 62,2%, достигнув 85,1 млрд руб.

Советский и Пролетарский районы теряют позиции: капитальные вложения в них сократились на 15,6% и 21,6% соответственно. Ворошиловский район стал наименее привлекательным для инвесторов — средства упали на 24,4% до 19,4 млрд руб. Кировский район также показал отрицательную динамику: минус 11,3% за год, несмотря на рост цен на 9,6%.

Единственный район, сохранивший положительную динамику как по капитальным вложениям (8,3%), так и по ценам (8,3%) — Железнодорожный, хотя его объемы остаются минимальными (9,9 млрд руб.).

Валентина Любашенко