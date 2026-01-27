На содержание бездомных собак в Анапе выделили 9 млн рублей

На осуществление деятельности по отлову и содержанию бродячих животных в 2026 году в Анапе выделили финансирование в размере 9 млн руб. Об этом свидетельствует тендер, опубликованный в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации об объекте закупки, деньги из муниципального бюджета Анапы распределили на ряд услуг по обращению с животными без хозяев. В перечень работ вошли отлов, содержание и кормление животного, кастрация и обработка от паразитов, вакцинация от бешенства и иных заболеваний, опасных для человека, учет и возврат на прежнее место обитания.

В закупке указывается, что финансирование предусмотрено на содержание животного без владельца в течение 26 суток. Возврат в рамках контракта осуществляется в отношении животных, не проявляющих немотивированной агрессии после всех проведенных мероприятий.

Как указывается в описании объекта закупки, исполнитель должен будет организовать работу круглосуточной диспетчерской службы для приема заявок от жителей на отлов бездомных животных. Срок оказания услуг по заявкам составляет один день.

Отлову не подлежат стерилизованные собаки без владельцев, имеющие несмываемые и нестираемые метки, а также собаки, имеющие на ошейниках сведения об их владельцах. Подрядчику запрещается использовать при отлове лекарственные средства и технические приспособления, которые могут нанести увечья и травмы животным.

София Моисеенко