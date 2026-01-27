В Ростовской области внедрят новый план энергобезопасности

В правительстве Ростовской области утвердили новый сценарный план энергобезопасности региона. В документе отражены меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства, в том числе на бесхозных сетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Обеспечение стабильного энергоснабжения — приоритетная задача всех сетевых компаний региона, особенно в условиях, когда погодные факторы могут внести свои коррективы. Работа штаба позволяет не просто реагировать на проблемы, а предвидеть их, своевременно координировать действия всех служб и утверждать четкие, понятные алгоритмы»,— цитирует ведомство слова заместителя губернатора Игоря Сорокина.

Принятый в правительстве план должен ускорить реакцию и улучшить координацию между всеми организациями, ответственными за стабильное электроснабжение в Ростовской области.

Наталья Белоштейн