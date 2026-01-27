Пригородные поезда Лихая — Ростов — Лихая на два дня изменят расписание

Из-за ремонта путей 4 и 5 февраля изменится расписание пригородных поездов Лихая — Ростов — Лихая. Об этом сообщали в пресс-службе АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

4 февраля поезд №6156 Лихая — Ростов отправится из Лихой по графику, в 15:26, на станции Зверево и Сулин прибудет на одну минуту раньше, в 16:15, а в Ростов — по графику, в 19:14. На все остальные остановки поезд будет прибывать по расписанию.

5 февраля поезд №6157 Ростов — Лихая отправится из Ростова по графику, в 07:40. В Сулин состав прибудет на одну минуту позже, в 10:51 на станцию Зверево — на две минуты позже, в 11:13, в Предугольную — на минуту позже, в 11:21. На станцию Лихая состав прибудет по графику, в 11:44. На все остальные остановки электричка будет прибывать по расписанию.

Как отметили в пресс-службе компании, поезда следует со всеми остановками согласно действующему графику движения поездов.

Наталья Белоштейн