В охотугодья Ростовской области переселили 50 ланей из соседнего региона

Охотничье хозяйство «Придонье» выпустило 50 особей европейской лани в естественную среду обитания Кашарского района Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, животных доставили из Волгоградской области и разместили в вольере площадью 90 га с подготовленной кормовой базой. Через месяц ланей переведут в более просторный вольер площадью 1 тыс. га, где им будут регулярно доставлять сено, отходы подсолнечника и кукурузу.

«В Ростовской области охотпользователи регулярно выпускают животных из вольеров в охотничьи угодья. Также практикуется переселение зверей из других субъектов страны»,— пояснили в сообщении.

За 2025 год в регионе выпустили более 16,5 тыс. животных. Благодаря комплексу биотехнических мероприятий численность расселенных животных в охотничьих хозяйствах области за пять лет выросла почти на 53%.

Валентина Любашенко