На Кубани ожидают морозы и снег в начале февраля

В Краснодарском крае в начале февраля ожидается ухудшение погоды и резкое похолодание до –15 градусов из-за волны арктического воздуха. Как сообщил «СочиСтрим» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, контраст будет особенно ощутимым. В последние дни января и в выходные температура поднимется до +9…+14 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

2 февраля до берегов Черного моря дойдет волна арктического воздуха. Начнутся снегопады, и температура станет резко снижаться. На рубеже 4–5 февраля в Краснодарском крае ночью возможны морозы до –10…–15 градусов. Даже на черноморском побережье придут заморозки до –5 градусов.

«К счастью, морозы придут уже на прикрытую снегом землю. Так что растения эту волну холода переживут. Но вот гололеда и гололедицы будет вдоволь»,— заключил синоптик.

Алина Зорина