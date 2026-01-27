В Балакове руководители трех УК обманули жителей на 6 млн рублей

Сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области выявили мошенническую деятельность в сфере ЖКХ в Балакове. Выяснилось, что с 2020 по 2025 год руководители трех управляющих компаний, действуя в сговоре, завышали стоимость работ по капремонту инженерных сетей и аренды нежилых помещений. Об этом сообщили в полиции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Балаковского муниципального района Фото: Администрация Балаковского муниципального района

Мошенничество с деньгами собственников принесло руководству УК не менее 6 млн руб. По факту преступлений возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за мошенничество, совершенное в крупном размере.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в офисных помещениях управляющих компаний изъято более 9 млн руб. Правоохранители продолжают расследование и уточняют все обстоятельства преступления.

Марина Окорокова