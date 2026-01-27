На Ставрополье ребенок пострадал от взрыва игрушки-гранаты

В Ставрополе школьник получил травмы после того, как дома взорвалась найденная им на улице пластиковая игрушка в виде гранаты с пиротехническим наполнением. Об инциденте сообщил глава города Иван Ульянченко.

Происшествие случилось вечером 26 января. Мальчик обнаружил предмет на улице и принес его домой, где произошел хлопок пиротехнического изделия.

Пострадавшего осмотрели врачи и поместили в офтальмологическое отделение детской краевой больницы. Состояние школьника стабильное, серьезной опасности для жизни и здоровья нет.

Обстоятельства происшествия выясняют следственные органы.

Валентина Любашенко