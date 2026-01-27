На Дону за некачественную уборку снега на дорогах возбуждено шесть дел

За два дня, с 23 января по 25 января 2026 года, сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области за некачественную уборку снега на дорогах возбудили шесть административных дел и выдали 37 предостережений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В тот же период было выдано 59 предписаний на устранение выявленных недостатков, одно из них так не было выполнено.

На трассах региона продолжается ежедневное дежурство инспекторов. Они обследуют состояние дорог и, в случае некачественной работы дорожников, выписывают штрафы.

Наталья Белоштейн