На Дону за некачественную уборку снега на дорогах возбуждено шесть дел

За два дня, с 23 января по 25 января 2026 года, сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области за некачественную уборку снега на дорогах возбудили шесть административных дел и выдали 37 предостережений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В тот же период было выдано 59 предписаний на устранение выявленных недостатков, одно из них так не было выполнено.

На трассах региона продолжается ежедневное дежурство инспекторов. Они обследуют состояние дорог и, в случае некачественной работы дорожников, выписывают штрафы.

Наталья Белоштейн

