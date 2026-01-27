В ЗСК обсудили итоги выполнения плана капремонта МКД
Итоги выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2023–2025 годы рассмотрели на планерном совещании Законодательного собрания Краснодарского края под председательством Юрия Бурлачко. В обсуждении приняли участие представители Контрольно-счетной палаты, министерства ТЭК и ЖКХ региона и краевого фонда капитального ремонта.
Фото: «Ъ-Кубань»
Как отметил господин Бурлачко, за время действия программы в регионе удалось выстроить устойчивую работу регоператора и подрядных организаций, что позволило отремонтировать несколько тысяч домов и заменить сотни лифтов. По его словам, отношение жителей к программе в целом стало позитивным.
Врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник сообщил, что Краснодарский край входит в число лидеров среди субъектов РФ по количеству домов, включенных в программу капремонта, занимая шестое место. В регионе насчитывается более 20 тыс. таких МКД, взносы на их ремонт платят свыше 1,4 млн человек. При этом краткосрочные планы, по его словам, выполняются без срывов и с опережением графика: к концу 2025 года работы были завершены досрочно, а план 2026 года — реализован на 14%. За три года отремонтировано 2379 домов, где проводились работы по замене лифтов, ремонту крыш, фасадов и инженерных коммуникаций. Всего за время действия программы обновлены около 8 тыс. МКД, условия проживания улучшили более 700 тыс. жителей.
Отдельно было отмечено, что в 2025 году впервые проведен капремонт 19 многоквартирных домов — объектов культурного наследия, чему способствовали изменения в федеральном законодательстве. Кроме того, с 2025 года стало возможным комплексное обновление домов с выполнением сразу нескольких видов работ. Краткосрочный план на 2026 год сформирован с учетом решений общих собраний жильцов 84% домов.
Вместе с тем депутаты указали на сохраняющиеся проблемы. Председатель профильного комитета ЗСК Владимир Лыбанев отметил случаи нарушения сроков работ, недостаточный строительный контроль и неурегулированные вопросы гарантийных обязательств. Также обсуждались привлечение инвестиций к ремонту исторических зданий и очередность проведения работ. За последние два года, напомнил господин Лыбанев, закон Краснодарского края о капремонте МКД корректировался пять раз.
Подводя итоги обсуждения, Юрий Бурлачко подчеркнул значимость информационной работы с населением, позволяющей снижать задолженность по взносам и вовлекать жителей в решение проблем. По итогам совещания депутаты приняли резолюцию с рекомендациями для министерства ТЭК и ЖКХ, органов местного самоуправления и регионального оператора по повышению эффективности капитального ремонта.