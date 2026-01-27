В 2025 году на Дону заблокировали 936 сайтов, незаконно реализующих ветпрепараты

По итогам 2025 года Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия инициировало блокировку 936 страниц сайтов розничной торговли ветмедикаментами без лицензии. Нарушители также продавали запрещенные препараты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К примеру, в декабре специалисты выявили факт реализации на маркетплейсе акарицидного средства контактного действия «Амитраз». На препарате отсутствовала русскоязычная маркировка. Соответственно, реализация медикамента нарушала запрет, установленный ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Служба направила предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Для блокировки выявленных интернет-ресурсов информация направлена в Роскомнадзор.

Мария Хоперская