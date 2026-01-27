В Новороссийске дважды за день проведут учения со стрельбами

В морском порту Новороссийска 27 января дважды состоятся учения с применением стрельб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Учения новороссийской военно-морской базы будут проводиться в дневное и вечернее время, с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе тренировочных мероприятий в акватории порта НВМБ отработает практические действия по отражению атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Стрельбы будут выполняться из артиллерийских установок с молов военной гавани.

В период проведения учений в акватории Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов. Ограничения распространяются на подводные работы и осуществление водолазных спусков.

София Моисеенко