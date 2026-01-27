Директора автошколы на Дону подозревают в посредничестве во взяточничестве

Директор одной из автошкол в Неклиновском районе стала фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в мае прошлого года обвиняемая предложила законному представителю одного из учеников стать посредником в передаче взятки сотрудникам регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ. За 35 тыс. руб. фигурантка гарантировала беспроблемное получение прав. То есть, подтверждать навыки вождения на экзамене не потребуется. После получения взятки ее задержали полицейские.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская