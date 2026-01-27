На водозаборе в Курганинском районе прокуратура выявила нарушение санитарных норм

В Безводном сельском поселении Курганинского района прокуратура установила нарушение санитарных норм на объектах водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура Курганинского района провела проверку соблюдения законодательства о водоснабжении в деятельности администрации Безводного сельского поселения. В ходе проверки правоохранительные органы зафиксировали нарушения санитарных норм на водозаборе в сельском поселении.

Районная прокуратура направила исковое заявление в суд с целью обязать администрацию Безводного провести работы по установлению зон санитарной охраны водозаборных скважин. В настоящее время требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Объекты водоснабжения и питьевая вода в сельском поселении приведены в соответствие.

София Моисеенко