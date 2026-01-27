В Светлограде в ДТП пострадали два человека
В Светлограде в результате аварии пострадали два человека. ДТП случилось утром 26 января на улице Петровская, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, 26-летний водитель Chevrolet Cruze слишком разогналась на заснеженной дороге. Автомобиль вынесло на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с «ИЖ 27175-40» под управлением 68-летнего водителя.
В результате случившегося пострадали водитель «ИЖ 27175-40» и пассажир иномарки — 49-летняя жительница Туркменского округа. С травмами их госпитализировали.
Детальные обстоятельства ДТП устанавливаются.