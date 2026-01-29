В Прикамье стали применять новые ГОСТы к дорожным знакам

С 1 января текущего года вступили в силу госстандарты «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные: общие технические требования» и «Технические средства организации дорожного движения: правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Как рассказали «Ъ-Прикамье» в региональном минтрансе, знаки по новым ГОСТам в крае стали устанавливать еще в прошлом году. В частности, применяются знаки парковки, интегрированные с дополнительной информацией, знаки «Зона с ограничением остановки», а также «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В министерстве пояснили также, что на ряде пешеходных переходов были исключены избыточные дублирующие дорожные знаки над проезжей частью. Также исключены и необязательные для установки предварительные знаки направлений движения по полосам.

В минтрансе отметили, что дальнейшее применение дорожных знаков с учетом новых стандартов будет производиться постепенно: по мере актуализации проектов организации дорожного движения и окончания срока эксплуатации ранее установленных знаков.