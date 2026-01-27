В декабре жители Кубани взяли 71,61 тысячи кредитов наличными на 13,56 млрд рублей

В декабре банки выдали россиянам 1,71 млн кредитов наличными, что на 1% больше ноябрьского показателя и на 33% превышает уровень декабря 2024 года. Объем выдач за месяц достиг 328,17 млрд руб., увеличившись на 9% к ноябрю и на 80% в годовом выражении, следует из данных рынка. На Кубани выдали 71,61 тыс. кредитов на 13,56 млрд руб.

Средний размер кредита наличными в декабре вырос до 192 тыс. руб. против 178 тыс. руб. месяцем ранее и 142 тыс. руб. год назад. Одновременно увеличился и средний срок заимствований — до 29 месяцев, что на месяц больше ноябрьского значения и на четыре месяца превышает показатель декабря 2024 года. Полная стоимость кредита в сегменте снизилась до 30,99% против 31,04% в ноябре и 32,52% годом ранее.

По итогам IV квартала 2025 года банки оформили 5,13 млн кредитов наличными на 946,39 млрд руб. По сравнению с предыдущим кварталом количество выдач выросло на 2%, тогда как объем сократился на 12%. В годовом сопоставлении показатели квартала, напротив, увеличились: число кредитов — на 14%, объем — на 33%.

В целом за 2025 год рынок кредитов наличными продемонстрировал максимальное за последние шесть лет снижение. По сравнению с 2024 годом количество выдач сократилось на 40%, объем — на 41%. За год россияне получили 18,23 млн кредитов наличными на 3,37 трлн руб., тогда как годом ранее было выдано 30,19 млн кредитов на 5,72 трлн руб.

В региональном разрезе по объему кредитования в декабре лидировали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Краснодарский край, где за месяц выдано 71,61 тыс. кредитов на 13,56 млрд руб., и Свердловская область. Самые крупные кредиты выдавали в декабре жителям Севастополя — в среднем 319 тыс. руб., Москвы — 314 тыс. руб. и Крыма — 281 тыс. руб., а максимальный средний срок кредитования зафиксирован в Кабардино-Балкарии — 42 месяца, минимальный — в Чукотском автономном округе, где он составил 24 месяца.

Вячеслав Рыжков