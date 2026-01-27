Более 25 тыс. пассажирам с инвалидностью оказали сопровождение на вокзалах СвЖД

В 2025 году на вокзалах Свердловской железной дороги (СвЖД) было оказано сопровождение более 25 тыс. маломобильным пассажирам, что на 19% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Больше всего запросов на помощь поступило на вокзалах Екатеринбург (более 8 тыс. заявок), Тюмень (более 5 тыс.) и Пермь-2 (более 3 тыс.). Пассажирам чаще всего требовалась помощь при посадке и высадке, перемещении по территории вокзала и транспортировке багажа. Кроме того, в специализированные купе для инвалидов поездов дальнего следования АО «ФПК» на полигоне СвЖД было оформлено 12,8 тыс. билетов.

Для повышения доступности железнодорожного транспорта на вокзалах Екатеринбург и Ишим (Тюменская область) с 2024 года функционируют специализированные залы ожидания. Они оснащены удобными местами для людей с ограниченными возможностями, индукционным оборудованием, кнопками вызова персонала и справочными терминалами с видеоконсультацией, включая русский жестовый язык. В прошлом году адаптация под инвалидов проводилась на двух вокзалах Свердловской области: на вокзале Тавда было оборудовано кассовое окно с заниженным прилавком, а на вокзале Туринск-Уральский установлены тактильно-контрастные указатели.

Ирина Пичурина