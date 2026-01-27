Ночью дороги и тротуары Краснодара обрабатывали от гололеда

Ночью с 26 на 27 января коммунальные службы Краснодара проводили обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы продолжатся и в дневное время.

По данным мэрии Краснодара, обработка проезжих частей и пешеходных зон проводилась в течение всей ночи в связи с сохранением в городе минусовых температур.

«Дорожная техника работала, в том числе в отдаленных районах города, хуторах и поселках»,— подчеркнули в пресс-службе администрации краевого центра.

София Моисеенко