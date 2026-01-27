Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура проверила детское отделение Славянской ЦРБ после видео с тараканами

Славянская межрайонная прокуратура провела проверку в центральной районной больнице после публикации в сети видео с тараканами в детском отделении медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По результатам проверки главному врачу ГБУЗ «Славянская ЦРБ» внесли представление об устранении нарушений, в детском отделении больницы назначили проведение дезинсекции.

Прокуратура также инициировала привлечение должностного и юридического лица к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В межрайонной прокуратуре поставили на контроль рассмотрение актов прокурорского реагирования.

Кристина Мельникова

