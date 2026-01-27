В Дагестане арестовали экс-главу управления Росимущества

В отношении бывшего главы управления Росимущества в Дагестане Умахана Абакарова избрали меру пресечения. Он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2021 году подозреваемый незаконно распорядился предоставить местному жителю земельный участок под нефтяную скважину (вид разрешенного пользования). Он предоставил ему участок в аренду без проведения торгов, хотя у местного жителя лицензии на пользование недрами не было. Позднее землю передали в аренду иному лицу, также без лицензии. В январе 2024 года участок выкупили посредством незаконно вынесенного подозреваемым распоряжения. Ущерб от махинаций достиг 16,5 млн руб.

Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 24 марта.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.

Мария Хоперская