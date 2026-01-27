В Краснодаре осудят членов ОПГ за незаконную легализацию мигрантов

Следственная часть УМВД Краснодара завершила расследование уголовного дела в отношении 24 участников организованной группы, которая занималась незаконной легализацией иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сведениям полиции, 30-летний приезжий из другой страны совместно с 24-летней жительницей Ростовской области вовлекли в незаконную деятельность 22 человека, среди которых оказались жители Москвы, Волгодонска и Сочи. В течение пяти месяцев члены организованной группы оформляли фиктивные туристические приглашения для иностранцев, за что получали денежные вознаграждения. Уточняется, что злоумышленники переставали выходить на связь с приезжими сразу же, когда те прибывали на территорию РФ.

По указанной схеме в Россию на незаконных основаниях въехали 67 граждан из других стран. В настоящее время полиция устанавливает их личности и местонахождение.

Организаторов преступления объявили в международный розыск. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили, что сообщникам может грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

София Моисеенко