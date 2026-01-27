В КБР главу отдела минстроя и ЖКХ подозревают в служебном подлоге

В Кабардино-Балкарии сотрудник министерства строительства и ЖКХ республики стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

По версии следствия, в июле 2025 года подозреваемый занимал должность начальника отдела инспекционной работы по Нальчику – департамента регионального госстройнадзора минстроя КБР. Пользуясь положением, он внес в акт внеплановой проверки заведомо ложные данные. Он указал, что многоквартирный дом, построенный в Нальчике, соответствует проектной документации. Однако во время строительства объекта допускались многочисленные нарушения. Фигурант знал о наличии дефектов, но подписал и передал застройщику официальное заключение о соответствии объекта требованиям.

Расследование продолжается.

Мария Хоперская