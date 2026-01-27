На дорогах Кубани возможен гололед из-за перепадов температур

Водителей Краснодарского края призвали учесть сложные погодные условия на дорогах. О возможном формировании гололедицы оповестили в Госавтоинспекции Кубани.

В ГАИ региона сообщили, что вероятность гололеда на проезжих частях возникла из-за перепадов температуры воздуха. Водителям следует выезжать на личных автомобилях только с использованием зимней резины, также необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Госавтоинспекторы рекомендуют отказаться от резких маневров при вождении в связи с тем, что это может привести к потере контроля над транспортным средством.

«Советуем заранее снижать скорость на потенциально опасных участках — спусках, поворотах, мостах и эстакадах, а также не отвлекаться от управления транспортным средством и постоянно контролировать дорожную обстановку»,— подчеркнули в Госавтоинспекции Краснодарского края.

София Моисеенко