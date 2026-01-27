В 2025 году долг ставропольцев по взносам за капремонт достиг 481,3 млн рублей

По итогам 2025 года долг жителей Ставропольского края по взносам за капитальный ремонт достиг 481,3 млн руб. Об этом сообщили в фонде капремонта региона.

За указанный период фонд направил 13,1 тыс. досудебных уведомлений. На этом этапе еще возможно достичь договоренностей без дополнительных издержек. Однако часть адресатов предпочитает его игнорировать.

Кроме того, региональный оператор подал 4,3 тыс. заявлений о выдаче судебных приказов на сумму 296,6 млн руб. К сумме добавились государственная пошлина, исполнительский сбор, а также меры принудительного характера – от удержаний из доходов до ареста имущества и ограничения выезда за границу.

Мария Хоперская