Для улучшения качества водоснабжения Ставрополья построят девять объектов

В Ставропольском крае для улучшения качества водоснабжения будут построены девять объектов. Об этом сообщает пресс-служба и управление информполитики губернатора региона по итогам встречи главы края Владимира Владимирова и полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" будут построены девять объектов, которые улучшат водоснабжение в разных территориях края»,— цитирует ведомства слова господина Владимирова.

В пресс-службе добавили, что во время встречи Юрий Чайка отметил позитивную динамику по основным видам деятельности в регионе.

Наталья Белоштейн