Главные новости за 26 января. Кавказ

По данным мобильных операторов, в 2025 году Ставропольский край посетили около 9 млн туристов. За первые девять месяцев турналог принес в бюджет 565 млн руб.

Ленинский районный суд Ставрополя признал виновным бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края в мошенничестве на сумму свыше 7,4 млн руб. Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима.

На Ставрополье в 2026 году отремонтируют десять учреждений культуры за 74 млн руб. Работы охватят детскую художественную школу в Минеральных Водах, библиотеки в Нефтекумске, Ставрополе и селе Донском Донского округа, музей в поселке Коммаяк Кировского округа. Строители завершат реконструкцию трех зданий детской музыкальной школы в Грачевском округе, домов культуры в Изобильном и селе Татарка Шпаковского округа.

В Ставрополе десять организаций рассчитались с 540 сотрудниками, погасив задолженность по зарплате на сумму почти 80 млн руб. Месячный объем официальных выплат увеличился до 39 млн руб. Это позволило пополнить городской бюджет дополнительными поступлениями в размере около 17 млн руб.

Банки выдали в Ставропольском крае 4,6 тыс. товарных кредитов на 308,5 млн руб. в декабре 2025 года. Этот показатель превысил ноябрьские цифры на 8% по количеству и на 12% — по объему. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало рост среднего чека до 66,3 тыс. руб. — плюс 4% за месяц, — а средний срок кредита составил 17 месяцев.

Изобильненский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего иностранного гражданина и 63-летней жительницы Москвы по делу о хищении нефтепродуктов у госкорпорации «Титан». Подсудимым назначено от 8 до 9 лет исправительных колоний строгого и общего режимов.