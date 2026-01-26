Главные новости за 26 января. Новороссийск

На мусорном полигоне Новороссийска ликвидировали очаги пожара, который длился с начала декабря. По словам замглавы Александра Гаврикова, вероятность воспламенения сохраняется.

Житель Анапы пойдет под суд за подготовку к организации наемного убийства своих родственников. Накануне у членов семьи возник имущественный конфликт.

На трассе «Новороссийск-Керчь» в районе хутора Семигорского произошло ДТП с участием легкового авто и рейсового автобуса. Пассажиры автобуса оказались заблокированы в салоне транспортного средства, обошлось без пострадавших.

Прокуратура организовала проведение проверки по факту ДТП с автобусом в Семигорском. В пресс-службе ведомства заявили, что пассажиры автобуса после освобождения спасателями были отправлены в Новороссийск на попутном транспорте.

Швейцарские часы экс-депутата городской думы Георгия Середина не продали на торгах из-за отсутствия заявок от участников.

В Новороссийске установят новые светофорные объекты на десяти участках в разных внутригородских районах в 2026 году.

Вследствие ливневых дождей в Геленджике и городском округе зафиксировали локальные подтопления. Как сообщил мэр курорта Алексей Богодистов, обильные осадки также привели к точечным отключениям коммунальных услуг.