Регионы СКФО увеличили производство вин на 45,8%

В 2025 году в регионах Северо-Кавказского федерального округа было произведено около 7,6 млн гл виноградных вин, что на 45,8% больше год к году. Об этом сообщает пресс-служба Росалкогольтабакконтроля.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Увеличение производства виноградный вин продемонстрировали все регионы Северного Кавказа. Так, в Дагестане показатель увеличился на 42,6%, достигнув примерно 2,2 млн дал. В Кабардино-Балкарии рост составил 81%, превысив отметку в 1 млн дал. В Северной Осетии-Алании производство выросло на 37%, что в абсолютных цифрах составляет почти 3,4 млн дал. В Ставропольском крае оно достигло 953,7 тыс. дал, увеличившись на 55% по сравнению с предыдущим годом.

По России объем производства виноградного вина в 2025 году достиг 36,9 млн дал, что на 13,6% больше год к году.

Наталья Белоштейн