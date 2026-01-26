На Ставрополье осуждены фигуранты дела о хищении нефтепродуктов у ГК «Титан»

Изобильненский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего иностранного гражданина и 63-летней жительницы Москвы по делу о хищении нефтепродуктов у госкорпорации «Титан». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка оружия и боеприпасов», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов», ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества».

По данным следствия, с декабря 2010 года по август 2019 года обвиняемые похитили у госкорпорации более 48 тыс. т нефтехимических продуктов стоимостью более 1,6 млрд руб.

«С целью легализации денежных средств, полученных в результате реализации похищенного, соучастники совершили финансовые операции и сделки с имуществом, в том числе в период с 2012 по 2021 годы приобрели на территории Ставропольского края, Санкт-Петербурга и Республики Крым коммерческие объекты, кадастровая стоимость которых превысила 3 млрд руб.»,— отметили в ведомстве.

Кроме этого, один из подсудимых похитил денежные средства и имущество учредителя компании на сумму более 1,5 млн руб. и вывез контрабандой автоматическое стрелковое оружие и боеприпасов к нему.

Суд назначил подсудимым от 8 до 9 лет исправительных колоний строгого и общего режимов. Кроме этого судом в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших, конфисковано легализованное имущество.

Наталья Белоштейн