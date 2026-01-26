Инфляция на Ставрополье в декабре упала до 5,74%

Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Банка России зафиксировало замедление годовой инфляции в регионе на основании данных Росстата. Показатель снизился с 6,71% в ноябре до 5,74% в декабре 2025 года. Этот уровень превысил средние значения по Северо-Кавказскому федеральному округу (5,38%) и по России в целом (5,59%). Банк России объясняет тенденцию увеличением предложения на отдельных продовольственных рынках, что сдержало рост цен после исключения сезонных факторов.

Цены на продовольственные товары в крае выросли за год на 5,32% против 8,39% месяцем ранее. Непродовольственные товары подорожали на 3,21% после 3,75% в ноябре, а услуги — на 8,59% против 7,69%. За месяц яйца взлетели в цене на 3,5%, хотя за год подешевели на 15,38% благодаря росту производства. Плодоовощная продукция подорожала на 3,4%, особенно огурцы — из-за удорожания электроэнергии и отопления для тепличных хозяйств. За год эта категория подешевела на 11,87%.

Сахар, напротив, подешевел за месяц на 4,71% из-за избытка запасов на оптовом рынке. В непродовольственном сегменте телерадиотовары выросли в цене на 4,28% — производители перенаправили выпуск накопителей памяти на комплектующие для ИИ-моделей, сократив предложение. Галантерея, одежда и белье подешевели благодаря зимним распродажам в крупных сетях.

В сфере услуг зарубежный туризм стал дешевле на 4,82% — рубль укрепился, а спрос на некоторые направления упал в сезон. Перевозчики автобусов и маршруток повысили тарифы на 4,61%, перенеся в цены рост затрат на топливо, ремонт и обслуживание; за год услуги пассажирского транспорта подорожали на 20,05%. Базовая инфляция в крае опустилась с 6,16% до 5,16%, что подтверждает устойчивость тренда.

Данные Росстата, на которые ссылается Банк России, показывают месячный рост цен в декабре на 0,64% против ноября. Услуги внесли наибольший вклад (+1,13%), за ними последовали продукты (+0,51%) и непродовольственные товары (+0,25%). По итогам 2025 года инфляция в регионе превысила общероссийскую, но прогноз Центробанка на 2026 год обещает снижение до 4–5% с стабилизацией около 4%. Региональные особенности, такие как энергозатраты теплиц и логистика, продолжают влиять на динамику, но увеличение предложения продуктов смягчило давление.

Станислав Маслаков