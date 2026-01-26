В Кисловодске модернизируют три главных туристических объекта в 2026 году

В 2026 году в Кисловодске начнется модернизация трех главных туристических объектов: памятника природы «Кольцо-гора», территории «Замка коварства и любви», а также Лермонтовской скалы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева

Разработка проекта по «Кольцу-горе» почти завершена, им предусмотрен большой прогулочный терренкур с деревянными ступенями, позволяющими подняться на хребет.

Начато проектирование по «Замку коварства и любви», за счет туристического налога здесь планируются создать точку притяжения — с гастрономией, национальными особенностями, малыми архитектурными формами, легендами, которые знают все, кто бывал в Кисловодске.

Перед Лермонтовской скалой планируется заложить «деревню тех лет», без использования современных материалов.

Наталья Белоштейн