Новые светофоры установят на десяти участках в Новороссийске

В 2026 году в разных районах Новороссийска планируется установка новых светофоров. Об этом сообщили в городской думе, делясь прогнозом развития улично-дорожной сети муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации гордумы Новороссийска, новые светофоры установят на следующих участках:

ул. Мефодиевская/ул. Васенко

ул. Мефодиевская/ул. Краснодарская

пр. Ленина, 97 (район Дворца Творчества)

Мысхакское шоссе, 47

ул. Пролетарская/ул. Робеспьера

ул. Тихоступа, 3

ул. Сакко и Ванцетти, 6/8

ул. Жуковского, 5

ул. Жуковского, 16

Мысхакское шоссе, 50/73А

В текущем году в городе должны будут оборудовать 11 остановок общественного транспорта в целях их приведения к единому архитектурному стилю. В план включили ремонт дворовых территорий в трех внутригородских районах, а также ремонт семи дорожных объектов и обустройство 12 тротуаров.

София Моисеенко