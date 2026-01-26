Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новые светофоры установят на десяти участках в Новороссийске

В 2026 году в разных районах Новороссийска планируется установка новых светофоров. Об этом сообщили в городской думе, делясь прогнозом развития улично-дорожной сети муниципалитета.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации гордумы Новороссийска, новые светофоры установят на следующих участках:

  • ул. Мефодиевская/ул. Васенко
  • ул. Мефодиевская/ул. Краснодарская
  • пр. Ленина, 97 (район Дворца Творчества)
  • Мысхакское шоссе, 47
  • ул. Пролетарская/ул. Робеспьера
  • ул. Тихоступа, 3
  • ул. Сакко и Ванцетти, 6/8
  • ул. Жуковского, 5
  • ул. Жуковского, 16
  • Мысхакское шоссе, 50/73А

В текущем году в городе должны будут оборудовать 11 остановок общественного транспорта в целях их приведения к единому архитектурному стилю. В план включили ремонт дворовых территорий в трех внутригородских районах, а также ремонт семи дорожных объектов и обустройство 12 тротуаров.

София Моисеенко

Новости компаний Все