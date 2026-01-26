Новые светофоры установят на десяти участках в Новороссийске
В 2026 году в разных районах Новороссийска планируется установка новых светофоров. Об этом сообщили в городской думе, делясь прогнозом развития улично-дорожной сети муниципалитета.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
По информации гордумы Новороссийска, новые светофоры установят на следующих участках:
- ул. Мефодиевская/ул. Васенко
- ул. Мефодиевская/ул. Краснодарская
- пр. Ленина, 97 (район Дворца Творчества)
- Мысхакское шоссе, 47
- ул. Пролетарская/ул. Робеспьера
- ул. Тихоступа, 3
- ул. Сакко и Ванцетти, 6/8
- ул. Жуковского, 5
- ул. Жуковского, 16
- Мысхакское шоссе, 50/73А
В текущем году в городе должны будут оборудовать 11 остановок общественного транспорта в целях их приведения к единому архитектурному стилю. В план включили ремонт дворовых территорий в трех внутригородских районах, а также ремонт семи дорожных объектов и обустройство 12 тротуаров.