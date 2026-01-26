Апелляция вернула в госсобственность 25 га земли в Каспийске

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и вернул в федеральную собственность 32 земельных участка общей площадью 25 734 кв. м в Каспийске, сообщает пресс-служба Росимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Территориальное управление Росимущества по Дагестану обжаловало отказ суда и доказало незаконность владения участками администрацией города. Судьи подтвердили основания для истребования имущества из чужого владения и удовлетворили иск полностью.

Росимущество настаивало, что администрация Каспийска захватила федеральные земли без правовых оснований. Городские власти ранее получили решение первой инстанции в свою пользу, но апелляция разобрала доводы Росимущества и сочла их убедительными. Участки расположены в ключевой зоне Каспийска, где земля востребована для инфраструктуры и туризма.

В декабре 2024 года апелляционный суд уже поддерживал Каспийск против Росимущества по другому делу о пляжной зоне с кадастровым номером 05:48:000090:287 площадью несколько гектаров. Тогда город отстоял право на землю для инвестпроекта отеля "Азимут", а суд рекомендовал передать соседние участки 05:48:000000:12734 и 05:48:000000:12735. Однако в текущем кейсе с 32 участками суд развернулся на 180 градусов и вернул контроль федералам.

Конфликты вокруг каспийских земель длятся годами из-за федерального статуса прибрежной полосы в 500 метров. Росимущество ссылается на Водный кодекс и Федеральный закон 244-ФЗ, который закрепляет такие территории за государством. Администрация Каспийска пыталась зарегистрировать права, но апелляция признала это нарушением. Возврат 25 734 кв. м усиливает позиции Москвы в спорах с регионами по имуществу у моря.

Росимущество продолжит проверки в Дагестане, где накопилось десятки подобных споров с 2017 года, включая скотопрогоны и пляжи площадью до 1086 га. Решение вступит в силу после возможной кассации, но пока укрепляет федеральную собственность в республике.

Станислав Маслаков