70% ставропольских застройщиков не перезванивают клиентам: исследование Profitbase

Аналитики Profitbase провели масштабный аудит сайтов ставропольских девелоперов, чтобы определить, насколько эффективно они отвечают на запросы покупателей жилья.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

Новостройки в регионе востребованы — за ноябрь 2025 года в Яндексе пользователи искали информацию о покупке квартиры в Ставропольском крае более 127 000 раз. Но не все девелоперы используют этот спрос.

Исследование показало, что у 15% ставропольских девелоперов нет собственного сайта — главной страницы в интернете с информацией о жилом комплексе. Сайты остальных застройщиков дают клиенту возможность оставить свои контакты. После оставления заявки на сайте 70% менеджеров по продажам не перезванивают потенциальным клиентам, а 80% перезвонивших не отрабатывают возражения.

Аудит сайтов показал, что ставропольские застройщики не используют онлайн-бронирование. Онлайн-бронирование позволяет застройщикам получать подтверждённые заявки 24/7, независимо от загрузки отдела продаж. Для покупателей возможность приобрести квартиру из другого региона становится решающим фактором выбора.

На сайтах ставропольских застройщиков также отсутствуют личные кабинеты покупателей.

«Наличие личного кабинета покупателя позволяет девелоперам использовать дополнительные возможности CRM, сквозной аналитики и контролировать намерения потенциального клиента. Для клиента же личный кабинет — удобный функционал, в который он вносит персональные данные и решает свои задачи: управляет своими бронированиями и сделками», — Максим Селезенев, директор по продукту Profitbase.

Ссылка на полное исследование

Справка о компании: Profitbase — цифровая экосистема для девелоперов, которая включает решения для управления продажами, проведением сделки, маркетингом и клиентским сервисом застройщика. Платформа запущена в 2016 году. Сервисы Profitbase используют сотни застройщиков России и 17 стран мира.

ООО «Бизерра.ру»