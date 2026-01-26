Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Около тысячи человек в Новороссийске остались без воды

В Южном районе Новороссийска произошло частичное отключение водоснабжения. По данным МУП «Водоканал», без воды находятся 950 человек.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничение подачи ресурса связано с работами по устранению утечки на проспекте Ленина, 17. С 16:30 воду отключили в жилых домах на проспекте Ленина, 3-27, 4-44.

По предварительным данным, восстановительные работы будут проводиться до 18:00. «Водоканал» не прогнозирует чрезвычайную ситуацию в связи с отключением.

София Моисеенко

