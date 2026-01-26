По итогам декабря 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке жилья в Казани достигла 272,7 тыс. руб., что на 19,3% выше показателя 2024 года. Об этом сообщает «РБК Недвижимости» со ссылкой на аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Квадратный метр в новостройках Казани за год подорожал на 19,3%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По темпам роста цен на рынке новостроек в 2025 году Казань заняла третье место среди городов-миллионников.

Первое место заняла Москва, где средняя цена квадратного метра в новостройках выросла за год на 25,5% и составила 643,5 тыс. руб. На втором месте — Санкт-Петербург с ростом цен на 21,8%, где стоимость квадратного метра составляет 350,2 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что продажи вторичной недвижимости в Татарстане за месяц выросли на 44%.

Анна Кайдалова